Kaza Davasında Ceza Yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kaza Davasında Ceza Yağdı

Gebze'de 4 öğrencinin ölümüne neden olan servis kazasında sanıklara ağır hapis cezaları verildi.

18.10.2024 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4'ü öğrenci 5 kişiyi ölüme götüren servis kazasında sanıklara ceza yağdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadın ve 4 öğrencinin hayatını kaybettiği, 17 öğrencinin yaralandığı servis kazasına ilişkin 7 sanık hakkında karar çıktı. Üzgün olduğunu söyleyen servis sürücüsü, "11 celsedir susuyorum, aslında konuşmam lazım. Susmamın sebebi çocukların ölümünden dolayıdır, çok üzüntülüyüm. Keşke ben ölseydim de çocuklara bir şey olmasaydı" dedi.

Mahkeme heyeti, servis sürücüsüne 21 yıl 9 ay, 4 sanığa da ayrı ayrı 13 yıl 4 ay, bir diğer sanığa ise 6 yıl hapis cezası verdi.

Yavuz Selim Mahallesi Fikri Altıok Caddesi'nde 9 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü önce Birsen Giriş isimli yayaya çarpıp, ardından takla atarak dere yatağına uçmuştu. Kazanın ardından Mehmet Ö., serviste bulunan 20 kişi ve Birsen Giriş yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Birsen Giriş, öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14), Rabia Üst (14), Esma Nur Avcı ve Ege Yılmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Şoförün kanında 3 çeşit uyuşturucu madde çıkmıştı

Sürücü Mehmet Ö., hastanede yapılan tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmasına sebep olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve sürücü Mehmet Ö'nün öğrenci servisi kullanabilmesi için belgelerinin yeterli olmadığı ortaya çıkmıştı. Sanığın kanında ise metamfetamin, amfetamin isimli uyuşturucu maddelere ve narkotik benzeri bir ağrı kesiciye rastlanmıştı. Mahkeme için oluşturulan heyet tarafından, uyarıcı madde etkisi altındaki sürücü Mehmet Ö'nün emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceği kanaatine varılmıştı. Kazaya karışan midibüsün ikiz plaka olduğu tespit edilmişti.

Servis sürücüsü Mehmet Ö., aracı kiralayan İbrahim A., araç sahibi Muammer A., okul servis firması sahiplerinden Cihat Ö. ve Hamza Ö. ile aracın okul servisi olarak kiralanmasında aracılık yapan Seyfettin D. ve okul müdürü Zafer Ali Y. hakkında dava açılmıştı. Davanın ardından hazırlanan Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporunda ise servis aracında emniyet kemeri olmadığı bilgisine yer verilmişti.

"Susmamın sebebi çocukların ölümünden dolayıdır, çok üzüntülüyüm"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Gebze 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Salonda taraf avukatları ve öğrencilerin aileleri hazır bulunurken, sanık Mehmet Ö. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Ö., "11 celsedir susuyorum, aslında konuşmam lazım. Susmamın sebebi çocukların ölümünden dolayıdır, çok üzüntülüyüm. Böyle olmaması lazımdı. Frenler tutmadığı için kaza oldu. Keşke ben ölseydim de çocuklara bir şey olmasaydı. Çok üzgünüm" diye konuştu.

Servis sürücüsüne 21 yıl 9 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti avukatların ve sanığın son sözünün ardından kararını açıkladı. Heyet, servis sürücüsü tutuklu sanık Mehmet Ö'ye 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ayrıca bilinçli taksir ve asli kusurlu olarak Mehmet Ö'nün kazaya sebebiyet verme suçundan D1 sınıfı sürücü belgesine 3 yıl süre ile geri alındı.

Sanıklara ceza yağdı

Aracın okul servisi olarak kiralanmasında aracılık yapan Seyfettin D., servis şirketi sahipleri Cihat Ö. ve Hamza Ö. ile aracı sahibinden kiralayan İbrahim A., "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan asli kusurlu bulundu. Bunun üzerine 4 sanığa da ayrı ayrı 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi ve haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Okul müdürü Zafer Ali Y. hakkında 6 yıl hapis cezası verilirken araç sahibi Muammer A. ise üzerine atılı suçta kusuru bulunmaması sebebiyle beraat etti.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Mahkeme, Kocaeli, trafik, Güncel, Hukuk, Gebze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaza Davasında Ceza Yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 04:27:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kaza Davasında Ceza Yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.