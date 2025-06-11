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Kaza Sonrası Arkadaşını Gönderdi

Kaza Sonrası Arkadaşını Gönderdi
11.06.2025 13:55
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Manavgat'ta motosiklet kazası sonrası asıl sürücü yerine arkadaşı kaza yerine geldi, ceza kesildi.

Manavgat'ta yaya yol vermek için duran otomobile arkadan çarpan ve kaza sonrası olay yerini terk eden sürücü kaza yerine arkadaşını gönderdi. Sürücünün kıyafetlerini giyerek kaza yerine gelen kişi motosikleti kendisinin kullandığını söyledi. Araç sürücüsü ve polis ekiplerinin ısrarı sonucu bir süre sonra asıl sürücü geri gelerek ehliyeti olmadığı için arkadaşını gönderdiğini itiraf etti.

Manavgat ilçesi Antalya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Ömür S.'nin kullandığı 07 BUA 774 plakalı motosiklet yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek için duran Hülya K.E.'nin kullandığı 33 APZ 621 plakalı Peugeot marka otomobile çarptı. Kazanın ardından kolundan ve bacağından yaralandığı gözlenen motosiklet sürücüsü, tesadüfen olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin tedavi talebini geri çevirirken, bir anda ortadan kayboldu.

Kaza yapan arkadaşının kıyafetini giyerek geldi

Trafik ekiplerinin olay yerine gelmesi beklenirken, kaza sırasında motosikleti kullanan sürücü Ömür S.'nin kıyafetini giydiği gözlenen bir genç olay yerine gelerek motosikleti kendisinin kullandığını belirtti. Motosikletin çarptığı aracı kullanan kadın sürücünün kaza anında motosikleti kullanan kişinin olay yerindeki kişi olmadığını belirtmesi üzerine trafik ekiplerinin gelmesinin ardından kadın sürücü ve ekiplerinin ısrarı sonucunda kaza sırasında motosikleti kullanan genç olay yerine geri geldi.

Toplam 37 bin 354 TL ceza kesildi

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikleti kullanan gencin sürücü belgesi olmadığı tespit edilen gencin ehliyeti olmadığı için kaza sonrası olay yerini terk ederek arkadaşını gönderdiği belirlendi. Trafik ekiplerince gence 18 bin 677 TL, motosiklet sahibine 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 37 bin 354 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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