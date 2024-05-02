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Kaza yaptığı aracının başında gözyaşı döktü

Gaziantep'te iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralanan sürücünün aracının yanına oturarak göz yaşı dökmesi ise dikkat çekti.

Kaza, Nizip-Birecik karayolu bölge trafik kontrol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 33 APR 529 plakalı Peugeot marka otomobil ile 27 HA 067 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil çarpıştı. Kazanın ardından her iki araçta savrulurken ihbar üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Önce kaza yaptı sonra aracının yanına oturup gözyaşı döktü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu yaralanan 1 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı sürücünün hastaneye götürülmeden önce aracının yanına oturarak göz yaşı dökmesi ise dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.