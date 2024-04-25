Kebapçı ile çaycının yumruklu tekmeli tabela kavgası kamerada - Son Dakika
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Kebapçı ile çaycının yumruklu tekmeli tabela kavgası kamerada

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki esnaf arasında tabela koyma konusuyla ilgili çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kebapçı Ramazan Ülger, döner çatalıyla çaycı Murat Pak'ın başına ve boynuna vurarak yaralanmasına neden oldu. Olay yerindeki müdahalenin ardından yaralanan Murat Pak hastaneye kaldırılırken, Ramazan Ülger gözaltına alındı. Kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

25.04.2024 13:28
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Kebapçı ile çaycının yumruklu tekmeli tabela kavgası kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki esnaf arasında tabela koyma konusuyla ilgili çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Meydan savaşını andıran kavgada esnaflar dan birisi döner çatalı darbeleriyle yaralanırken diğer esnaf gözaltına alındı.

Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1003 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre tabela koyma konusunda bir süredir sözlü tartışma içerisindeki kebapçılık yapan Ramazan Ülger ile çay ocağı işleten Murat Pak arasında dün yine tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, Ramazan Ülger, elindeki döner çatalıyla Murat Pak'ın başına ve boynuna vurarak yaralanmasına neden oldu. Kavga anında başka bir kişinin de Murat Pak'a üst üste yumruk vurmasıyla ortalık savaş alanına dönerken, diğer esnaflar kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Olay yerinin yakınında uygulama yapan trafik polisinin de müdahalesi sonucu taraflar ayrıldı.

Olayda başından ve boynundan yaralanan Murat Pak, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ramazan Ülger polis tarafından gözlem altına alındı.

Kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kebapçı ile çaycının yumruklu tekmeli tabela kavgası kamerada - Son Dakika

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