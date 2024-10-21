Keçiören Belediyesi'nden Güvenlik Personeline Afet ve Yangın Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Keçiören Belediyesi'nden Güvenlik Personeline Afet ve Yangın Eğitimi

Keçiören Belediyesi\'nden Güvenlik Personeline Afet ve Yangın Eğitimi

Keçiören Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi AFAD ve AKUT ile iş birliği yaparak güvenlik personeline yönelik Afet Farkındalığı ve Yangın Eğitimi düzenledi. Eğitimde, afetlere hazırlık ve yangın anında müdahale teknikleri üzerinde duruldu.

21.10.2024 10:38  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Derneği (AKUT) iş birliği ile belediyenin güvenlik personellerine Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi verildi.

Ankara'nın Keçiören Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve AKUT iş birliğiyle, belediye bünyesinde görev yapan güvenlik personellerine yönelik "Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi" düzenledi. Eğitim, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Ceyhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Eğitimleri Şube Müdürü Ali Civelek, AKUT temsilcileri ve güvenlik personellerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel açılış konuşmasında, gerçekleşebilecek afetlere karşı farkındalık eğitimlerinin büyük önem arz ettiğini belirtti. Erel, gönüllülerin rolüne de değinerek "Afetlere hazırlık sürecinde Arama Kurtarma Derneği ve gönüllülerle birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Olası afetlere karşı toplumun her bireyinin sorumluluk alması, afetlere karşı dayanıklılığımızı artıracaktır" dedi.

Afetler karşısında tedbir almak önemli

Güvenlik personellerinin mesleki yeterliliğini artırmak, afet ve yangınlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimde, AKUT Ankara gönüllüsü Ergun Padır afetler öncesi alınacak önlemlerin yanı sıra afet anında doğru müdahale yöntemleri ve acil durum planlaması hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur" sözünü hatırlatan eğitmen, yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla afetler karşısında tedbir almanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Yangınlarda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmeli

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Amiri Nurettin Ayaz gerçekleştirdiği yangın eğitiminde, yangın anında yapılması gerekenler, yangın söndürme teknikleri, acil durum yönetimi ve ekip koordinasyonu gibi konularda güvenlik personellerini bilgilendirdi. Yaşanan gerçek olaylar üzerinden örnekler veren itfaiye amiri, farklı yangın senaryolarında nasıl hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğini anlattı. Ayrıca eğitimde, yangın güvenliği ekipmanlarının kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları belirtilerek yangın tüpünün kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

K-9 köpekleri yeteneklerini sergiledi

Eğitimin ardından Ankara İtfaiyesi K-9 Arama Kurtarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen gösteride, afetlere müdahalede büyük katkı sağlayan eğitimli köpekler yeteneklerini sergiledi. Düzenlenen Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi, güvenlik personellerine sertifikalarının verilmesiyle son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, ankara, Eğitim, Yaşam, Akut, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Keçiören Belediyesi'nden Güvenlik Personeline Afet ve Yangın Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:46 Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 20:26:02. #1.13#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nden Güvenlik Personeline Afet ve Yangın Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.