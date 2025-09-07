Keçiören\'de Yalnız Kadın Ölü Bulundu

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Melike Sokak'ta yer alan bir dairede şüpheli kadın ölümü yaşandı. Yalnız yaşayan Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında Maliye Uzmanı Hilal E.'den bir süredir haber alamayan kardeşi Seral E. eve gitti.
Ablasını hareketsiz halde bulan Seral, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hilal E.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Hilal E. kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
