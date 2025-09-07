Keçiören'de Yalnız Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
Keçiören'de Yalnız Kadın Ölü Bulundu

07.09.2025 13:23
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yalnız yaşayan Hilal E., evinde ölü bulundu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Melike Sokak'ta yer alan bir dairede şüpheli kadın ölümü yaşandı. Yalnız yaşayan Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında Maliye Uzmanı Hilal E.'den bir süredir haber alamayan kardeşi Seral E. eve gitti.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ablasını hareketsiz halde bulan Seral, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hilal E.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Hilal E. kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

