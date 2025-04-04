Trafik kavgasında bıçaklandı, "Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı" diye serzenişte bulundu - Son Dakika
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Trafik kavgasında bıçaklandı, "Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı" diye serzenişte bulundu

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Antalya'da meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan kavgada motosiklet sürücüsü araçta bulunan 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Şüpheli, olay yerine gelen devriye ekibi tarafından gözaltına alınırken, yaralılardan biri saldırgana, "Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı" diye seslenerek serzenişte bulundu.

04.04.2025 18:46
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde öğle saatlerin otomobille motosikletin karıştığı kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.

Kendisini bıçaklayan saldırgana 'Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı' diye serzenişte bulundu

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü araçta bulunan Necati A. ve Turgut A.'yı kol ve bacağından bıçakla yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kendisini bıçaklayan saldırgana 'Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı' diye serzenişte bulundu

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekip, Necati A. ve Turgut A.'yı yaralayan şahsı gözaltına aldı. Saldırgan şahıs ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kendisini bıçaklayan saldırgana 'Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı' diye serzenişte bulundu

SALDIRGANA "TAMAM BEN SUÇLUYUM, NE GEREK VARDI" DİYE SERZENİŞTE BULUNDU

Bu sırada bacağından yaralanan ve yerde sağlık ekibi bekleyen yaralılardan biri diğer yaralıya, "Önce sen git evladım, ben zaten ölmüşüm" diyerek ambulansla hastaneye ilk onun gitmesini istedi. Aynı kişi kendisini yaralayan motosiklet sürücüsü için ise, "Ya tamam ben suçluyum, ne gerek vardı" diye seslenerek serzenişte bulundu.

Kendisini bıçaklayan saldırgana 'Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı' diye serzenişte bulundu
Trafik kavgasında bıçaklandı, "Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı" diye serzenişte bulundu
Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, trafik, Hukuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trafik kavgasında bıçaklandı, 'Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı' diye serzenişte bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Muhittin Çavdarlı:
    sabır anlayış sağ duyu artık yok maalesef 37 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Trafikte kaza olabilir Bu gibi durumlarda pardon demek özür dilemek çokmu zor acaba Maddi harsarlar gönderilir ama cana kasdetmenin telafisi yok 30 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    e adam biliyor bugün alınsa yarın serbest suç makineleri dışarda cirit atıyor adeletmi var dayiiii 24 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    yani kazadir Allah herkesten uzak etsin .. bir anda olup bitiyor.. kasti hi carpma yoksa ve suclu olan da sucunu kabul ediyorsa ne gerek var boyle hallere . 20 0 Yanıtla
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