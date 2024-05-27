Kereste üretim tesisi alev alev yandı - Son Dakika
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Kereste üretim tesisi alev alev yandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kereste üretim tesisinin ofisi alevlere teslim oldu. Yangından kaçarken yola fırlayan ve refüjde mahsur kalan kedi ise veteriner hekim tarafından kurtarıldı.

27.05.2024 20:40
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Kereste üretim tesisi alev alev yandı

Alevlerden kaçarken yola fırlayan kedinin imdadına yetişti

Kereste üretim tesisinin ofisi alev alev yandı

Yangından kaçıp yola fırlayan kediyi veteriner hekim kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kereste üretim tesisinin ofisi alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, alevlerden kaçarken yola fırlayan ve refüjde mahsur kalan kedi ise veteriner hekim tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki kereste üretim tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, tesisin ofisindeki sobanın bacası tutuştu. Büyüyen alevler ofisin tamamına sirayet etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, ofis kullanılamaz hale geldi.

Yavru kedi refüjde mahsur kaldı

Öte yandan, alevlerden kaçan yavru kedi ise D-100 Karayolu'na fırladı. Şans eseri ezilmekten kurtulan kedi, refüjde mahsur kaldı. Körfez Belediyesi bünyesinde görev yapan veteriner hekim ise yavru kediyi mahsur kaldığı yerden alarak, yolun kenarına taşıdı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kereste üretim tesisi alev alev yandı - Son Dakika

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