Keşan'da denetimde 5,7 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde, 5,7 gram kimyasala bulanmış tütün, 11 adet sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Denetimlerde E.K., T.U., E.İ., H.Y. ve M.M. gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler, 11 adet sentetik ecza ve tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele muhtevasında yürüttüğü çalışmalarda, 5,7 gram kimyasala bulanmış tütün, 11 adet sentetik ecza ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Denetimlerde, E.K., T.U., E.İ., H.Y. ve M.M. gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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