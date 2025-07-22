Keşan\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilin radar uygulaması yapan polis aracına çarpması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malkara istikametinden Keşan istikametine giden İ.D. yönetimindeki 39 TN 444 plakalı otomobil, Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarında radar uygulaması yapan Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne ait 22 KB 785 plakalı radar aracına çarptı. Kazada İ.D. ile radar aracında bulunan polis memuru U.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE