Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, İslahiye'deki cenaze töreninin ardından toprağa verildi - Son Dakika
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Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, İslahiye'deki cenaze töreninin ardından toprağa verildi

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Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, İslahiye\'deki cenaze töreninin ardından toprağa verildi
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Kıbrıs gazisi Derviş Usluol hayatını kaybetti. Usluol'un cenazesi, Sıdıka Tayyar Camii'nde kılınan cenaze namazı ve resmi törenin ardından İslahiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, 76 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, 76 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, İslahiye ilçesi Sıdıka Tayyar Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ve resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Usluol ailesi, yakınları, ilçe protokolü, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Usluol'un cenazesi, törenin ardından İslahiye Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: İHA
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