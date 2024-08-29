Kılıçdaroğlu Hakkında İddianame Hazırlandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 28. Dönem milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun 5 Şubat 2020'deki şikayet dilekçesi üzerine Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Milliyetçi Hareket Partisi 28. Dönem Milletvekilleri Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu ise müşteki sıfatıyla yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun 5 Şubat 2020'deki şikayet dilekçesi üzerine Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede yer verilen şikayet dilekçesinde, "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü savunuldu.

iddianamede yer verilen şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde, "örgüt propagandası" suçundan verilen 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü savunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014'te İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü söyleşisi yer alan dilekçede, "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" dediği aktarıldı. "Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla, YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü açıkça beyan etmiştir" ifadeleri yer aldı. Müştekiler Yıldız, Yönter ve Aksu'nun dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 2016- 2019 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında "FETÖ ve PKK mensuplarını övdüğü" belirtildi.

İddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelinin beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali oluşturacak şartlarda bulunması nedeniyle atılı zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçunun unsurları itibariyle oluştuğu anlaşılmıştır."

Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçundan cezalandırılması talep edildi. - ANKARA