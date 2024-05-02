Kılıçdaroğlu'na hakaret davasında savcılıktan ceza talebi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'na hakaret davasında savcılıktan ceza talebi

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcılık, Kılıçdaroğlu'nun 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

02.05.2024 12:20
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CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla ve milletvekili dokunulmazlığı olmadığı gerekçesiyle 'sanık' sıfatıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Kılıçdaroğlu'nun 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kılıçdaroğlu'na hakaret davasında savcılıktan ceza talebi - Son Dakika

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