Kilis\'te 6.500 Canlı Saka Kuşu Ele Geçirildi

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Kilis'te yapılan operasyonda aracın bagajında sandık içerisinde 6 bin 500 canlı saka kuşu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yapılan kontrollerde Türkiye'den çıkış yapmak üzere Çobanbey Gümrük Sahasına gelen araçta canlı hayvan bulunduğu tespit edildi. Yapılan detaylı aramada aracın bagajında 13 adet kafesli sandık içerisinde 6 bin 500 canlı saka kuşu belirlendi. 4915 sayılı kara avcılığı kanununa göre satılması, avlanması ve ihracı yasak olan saka kuşları, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor. - ANKARA