Kilis'te mide bulandıran hijyen skandalı: Merdiven altı üretimde fareler bulundu
3-sayfa

Kilis'te mide bulandıran hijyen skandalı: Merdiven altı üretimde fareler bulundu

Kilis\'te mide bulandıran hijyen skandalı: Merdiven altı üretimde fareler bulundu
02.12.2025 16:35  Güncelleme: 17:08
Kilis\'te mide bulandıran hijyen skandalı: Merdiven altı üretimde fareler bulundu
Kilis'te merdiven altı üretim yapan bir işletmedeki denetimlerde skandal görüntüler kaydedildi. İşletmede tarihi geçmiş ürünler ile ölü fareler bulunurken, işletmeye sadece 2 bin 953 lira para cezası kesilmesi ise dikkat çekti.

Kilis'te zabıta ekiplerinin bir gıda işletmesine yönelik rutin denetimlerinde üretim alanında hijyensiz ve tarihi geçmiş ürünler ele geçirilirken, yerdeki ölü fareler ise bu kadar olmaz dedirtti. İşletmeye 2 bin 953 lira para cezası uygulandı.

İŞLETMEDE ÖLÜ FARELER BULUNDU

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü rutin denetimde Dereboyu Caddesi'nde merdiven altı üretim yapan işletmeyi tespit etti. İşletmede yapılan denetimlerde çok sayıda hijyensiz ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

Kilis'te mide bulandıran hijyen skandalı: Merdiven altı üretimde fareler bulundu

PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler, yaklaşık 4 araçlık ürüne imha edilmek üzere el koydu, işletmede yerlerdeki ölü fareler ise pes dedirtti. Zabıta ekipleri tarafından 2 bin 953 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Kilis'te mide bulandıran hijyen skandalı: Merdiven altı üretimde fareler bulundu - Son Dakika

