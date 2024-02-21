Kilis'te PKK/PYD/YPG'ye operasyon: 1 tutuklama - Son Dakika
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Kilis'te PKK/PYD/YPG'ye operasyon: 1 tutuklama

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olan S.D. isimli şahıs Kilis'in Elbeyli ilçesinde yakalandı. Suriye-Rakka ve Münbiç bölgelerinde silahlı eğitim aldığı tespit edilen şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

21.02.2024 09:28
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2018 yılında Suriye- Rakka ve Münbiç bölgelerinde silahlı eğitim alan yabancı uyruklu PKK/PYD/ YPG terör örgütü üyesi Kilis'te yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaptığı ve 2018 yılında Suriye-Rakka ve Münbiç bölgelerinde silahlı eğitim alan yabancı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen S.D. isimli şahıs Jandarma ekiplerince Kilis'in Elbeyli ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan silahlı terör örgütü üyesi S.D., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KİLİS

Kilis\'te PKK/PYD/YPG\'ye operasyon: 1 tutuklama
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te PKK/PYD/YPG'ye operasyon: 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te PKK/PYD/YPG'ye operasyon: 1 tutuklama - Son Dakika
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