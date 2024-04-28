Kiralık araçla cinayet işleyen zanlılara 3 ilde operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kiralık araçla cinayet işleyen zanlılara 3 ilde operasyon

İzmir'de bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen, evine gireceği sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Polis ekipleri 3 ilde düzenledikleri operasyonla olayla ilgili 7 şüpheliyi yakaladı. Olayın ardından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin araç kiralayarak olayı gerçekleştirdiği ve eski husumetten kaynaklandığı belirlendi.

28.04.2024 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kiralık araçla cinayet işleyen zanlılara 3 ilde operasyon

İZMİR - İzmir'de bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen, evine gireceği sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Polis ekipleri 3 ilde düzenledikleri operasyonla olayla ilgili 7 şüpheliyi yakaladı.

Olay, 23 Nisan günü saat 03.30 sıralarında Şirinkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen (34), evine girdiği esnada araç içerisinde bulunan kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı. Kurulan pusuda tabancayla vurulan Ömer Gülen, kanlar içerisinde yere düşerken olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler bölgeden uzaklaşmıştı. Olayın ardından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kurulan pusuyu gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında; konuya karışan şüphelilerin, olayda kullanmak üzere araç kiraladıkları, bu araca takılmak üzere Bursa ili tescilli ikiz plaka ayarladıkları, olaydan önce ve sonra araç üzerinde hem plaka hem donanım değişiklikleri yaptıkları tespit edildi.

3 ile operasyon düzenlendi

Öte yandan polis ekipleri, İzmir, İstanbul ve Muğla illerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda; B.G.Y.G.U.U.ve Ö.B.olmak üzere 7 şüpheli; 4 adet tabanca, yüklü miktarda para ve uyuşturucu maddeler ile yakalandı.

Olay husumetten dolayı yaşanmış

Ayıca olayın, taraflar arasındaki eski husumetten kaynaklandığı öğrenildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.G. ve E.U tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Operasyon, İzmir, Güvenlik, Cinayet, Suç, Polis, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kiralık araçla cinayet işleyen zanlılara 3 ilde operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:50 Bounemouth’u sırtladı Enes Ünal, performansıyla Premier Lig’e damga vurdu Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu
18:28 Alanyaspor, İstanbulspor’u 6-0 mağlup etti Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 19:48:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kiralık araçla cinayet işleyen zanlılara 3 ilde operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement