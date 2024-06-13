Kırıkhan'da Polisler Çocuklara Bayram Şekeri Dağıttı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekipleri, asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada polisler, çocuklara bayram şekeri de dağıttı.

Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede huzur ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkhan, Barbaros Mahallesi'nde bayram öncesi asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada şüpheli şahıs ve araçlar sorgulanırken bölgenin asayişinin sağlanması amaçlandı. Uygulamada; polis ekipleri çocuklara bayram şekeri dağıtmayı da ihmal etmedi. - HATAY