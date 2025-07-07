Kırıkkale\'de Cinayet Davasında İlk Tahliye

Kırıkkale'de cesedi tel örgü ve taşla sarılı halde Kızılırmak Nehri'nde bulunan 47 yaşındaki kadının öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü duruşmasında, maktulün erkek kardeşlerinden biri adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül 2024'te kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner'in cesedi, 13 Ekim'de Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınlarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından Kızılırmak Nehri'nde, tel örgü ve yaklaşık 80 kiloluk taşla sarılı halde bulundu. Olayın ardından maktulün yakınları ve çevresindeki kişilerin şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmada, tutuklu sanıklar olan maktulün kardeşleri Ş.G. (45) ve Y.G. (39), erkek arkadaşı D.U. (61) ve komşusu K.U. (34) SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz yargılanan yeğeni G.F.G. (34), taraf avukatları ve maktulün yakınları ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklardan Ş.G. ve Y.G. hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek", diğer sanıklar D.U., G.F.G. ve K.U. hakkında ise "tasarlayarak öldürmek" suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

SEGBİS üzerinden savunma yapan sanıklardan D.U., yaklaşık 9 aydır cezaevinde olduğunu ve suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi. K.U., olayla hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürerek mağdur olduğunu söyledi. Y.G. ise olay günü Ankara'da olduğunu iddia ederek suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Y.G.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava, ileri bir tarihe tarihine ertelendi. - KIRIKKALE