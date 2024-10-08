Kırıkkale\'de Drift Yapan Sürücüye 86 Bin Lira Ceza

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Kırıkkale'de drift yapıp ters yönde kaçan otomobil, kapanla durduruldu. Polis ekipleri tarafından sürücüye 85 bin 979 lira ceza kesilirken otomobil ise trafikten men edildi.

Kırıkkale'de İhtisas Caddesi'nde polisin durdurmak istediği otomobil sürücüsü, trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle "dur" ihtarı almasına rağmen kaçtı. Asayiş ve trafik ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Kırıkkale- Kayseri yolu Bağdat Köprüsü mevkiinde yola atılan kapan yardımıyla araç durduruldu. Sürücüye, sürücü belgesi eksikliği, ters yönde seyretme, drift yapma ve polisin uyarılarına uymama gibi suçlardan toplam 85 bin 979 lira ceza kesildi. Ayrıca otomobil trafikten men edildi. - KIRIKKALE