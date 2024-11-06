Kırıkkale\'de Sahte Rapor Skandalı

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Kırıkkale'de yaklaşık 300 kişiye sahte rapor düzenleyerek 2,5 milyon liralık haksız kazanç sağladığı tespit edilen 3'ü doktor, 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin Kırıkkale Valiliği koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yaklaşık 300 kişiye yönelik "sahte rapor" düzenlenmesiyle ilgili idari inceleme yapıldı. Tamamlanan soruşturma sonrası 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatılması için dosya Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, dün sabah saatlerinde Kırıkkale, Ankara ve İstanbul'da bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Y.B., M.H.A. ve O.S. isimli doktorlar ile memurlar S.B., U.D., M.A., S.K., G.C., emekli memurlar U.T., E.Y., O.C., teknisyen O.A., öğretmen F.G.A., özel firma çalışanı M.G., ev hanımı S.D., işçi B.G. ve güvenlik görevlileri H.M. ile F.A. gözaltına alındı. 18 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, firari doktor E.B. hakkında ise arama kararı çıkarıldığı öğrenildi. - KIRIKKALE