Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespit edilmesine yönelik çaptığı çalışmalar çerçevesinde, Hacıbey Mahallesi'nde şüpheli S.G.'nin üzerinde arama yapıldı. Polis, şahsın üzerinde 37 gram sentetik kannabinoid ve 17 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs S.G. hakkında uyuşturucu madde bulundurmaktan adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de Uyuşturucu Madde İle Yakalanan Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?