Baba ile kızı gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Baba ile kızı gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

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Kırıkkale'de şofbene bağlı tüp gazından zehirlenen baba Fikri Ersoy ve kızı Seher Ersoy hayatını kaybetti. Olayı öğrenen anne ve oğlu sinir krizleri geçirdi.

10.03.2025 18:20  Güncelleme: 18:56
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Kırıkkale'de şofbene bağlı tüp gazından zehirlenen baba ve kızı yaşamını yitirdi. Acı haberi alan anne ve oğlu, gözyaşlarına boğuldu.

Baba ile kızı gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

BABA İLE KIZI ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi 907. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Ersoy (28), saat 16.00 sıralarında babasının evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca mutfak penceresinden içeri giren Ersoy, ablası Seher Ersoy (31) ve babası Fikri Ersoy'u (60) hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Seher Ersoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Fikri Ersoy ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba ile kızı gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yapılan incelemede baba ve kızının şofbene bağlı tüpten sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi. Savcının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Seher Ersoy'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Eve sonradan gelen anne ve oğlu, eşinin ve kızının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Kızının tabutla götürüldüğünü gören acılı anne feryat etti. Anne, kızının terliğini koklayarak gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Baba ile kızı gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
Baba ile kızı gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Baba ile kızı gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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