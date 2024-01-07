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Kırkağaç'ta boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadın toprağa verildi - Son Dakika
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Kırkağaç'ta boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadın toprağa verildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Ulviye Eskici, evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Eskici'nin komşusu gözaltına alındı. İki çocuk annesi Eskici, Kırkağaç İlçe Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

07.01.2024 - 22:15,
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Kırkağaç'ta boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadın toprağa verildi

Yaşlı kadının komşusu gözaltına alındı

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilmiş vaziyette ölü olarak bulunan Ulviye Eskici, toprağa verilirken, komşusu gözaltına alındı.

Kırkağaç'ın Tevfikiye Mahallesi 43 Sokak'ta Neva Apartmanının 1.katında ikamet eden 85 yaşındaki Ulviye Eskici'den haber alamayan şehir dışındaki yakınları, mahalle muhtarı Mesut Ergüven'e ulaştı. Muhtar Ergüven ve yaşlı kadının yakınları kapıyı açarak içeri girdiler. Ulviye Eskici'yi boynunda kan izi ile ölü olarak bulan Muhtar Mesut Ergüven ve beraberindekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen Eskici'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın ardından Ulviye Eskici ile aynı apartmanda oturan komşusu T.K. polis tarafından gözaltına aldı.

İki çocuk annesi Ulviye Eskici bugün Kırkağaç İlçe Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.

Kırkağaç\'ta boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadın toprağa verildi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırkağaç'ta boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadın toprağa verildi - Son Dakika


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