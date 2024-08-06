Kırkağaç'taki orman yangınına müdahale devam ediyor
MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi mevkisinde saat 16.12'de orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal, 1 dozer ve 3 yer ekibi, yangını kontrol altına almak için aralıksız mücadelesini sürdürüyor.
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