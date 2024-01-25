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Kırklareli Babaeski'de Trafik Denetimi: 85 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Kırklareli Babaeski'de Trafik Denetimi: 85 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 85 araç ve sürücüsüne ceza uygulanırken 14 araç trafikten men edildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kırklareli Babaeski\'de Trafik Denetimi: 85 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
25.01.2024 - 19:03,
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, emniyet ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde 85 araç ve sürücüsüne ceza uygulanırken 14 araç trafikten men edildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, bin 177 araç ve sürücüsü denetime tabi tutuldu.

Yapılan denetimlerde ihlali ve eksikliği tespit edilen 85 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca 4 sürücünün ise sürücü belgesine geçici olarak el konuldu ve 14 araç trafikten men edildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli Babaeski'de Trafik Denetimi: 85 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli Babaeski'de Trafik Denetimi: 85 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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