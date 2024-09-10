Kırklareli'nde 3 Terörist Yakalandı

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 3 terör örgüt üyesi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri geçtiğimiz ay terör suçlarının ortaya çıkarılması ve terör örgütü mensuplarının tespit ve yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 3 kişiyi yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü ve DEAŞ Silahlı Terör Örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edilen 3 şüpheliye adli işlem yapıldı. İşlem yapılan şüphelilerden 1'i tutuklanarak Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ