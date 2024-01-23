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Kırklareli'de trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden araçlara ceza uygulandı - Son Dakika
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Kırklareli'de trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden araçlara ceza uygulandı

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden araçlara ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 267 araç kontrol edildi. 19 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

Kırklareli\'de trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden araçlara ceza uygulandı
23.01.2024 - 13:30,
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Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden araçlara ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince trafik denetimi yapıldı. Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yapılan denetimlerde 267 araç kontrol edildi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen 19 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden araçlara ceza uygulandı - Son Dakika


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