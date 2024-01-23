Kırklareli\'de trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden araçlara ceza uygulandı

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden araçlara ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince trafik denetimi yapıldı. Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yapılan denetimlerde 267 araç kontrol edildi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen 19 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. - KIRKLARELİ