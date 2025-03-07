Kırklareli'nde 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 13 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinde 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
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