Kırklareli'nde 15 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 15 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy yolu üzerinde Demircihalil köyü yakınlarında denetim yapan jandarma ekipleri 15 kaçak göçmen yakaladı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
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