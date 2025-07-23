Kırklareli'nde 4 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 4 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde 4 kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ