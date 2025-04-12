Kırklareli'nde 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 8 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde 8 kaçak göçmen yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ
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