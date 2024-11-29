Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 9 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgede yapılan çalışmalar neticesinde 9 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde 9 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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