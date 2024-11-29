Kırklareli'nde 9 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kofçaz'da jandarma, 9 kaçak göçmeni yakaladı ve geri gönderme merkezine teslim etti.

29.11.2024 14:41
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 9 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgede yapılan çalışmalar neticesinde 9 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde 9 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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