Kırklareli'nde Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde köprücü araçları gösterisi yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde köprücü araçları gösterisi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Kırklareli'nde bulunan Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı tarafından köprücü araçları gösterisi gerçekleştirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve farklı ülkelerden gelen personel, gösteriye katılarak yeteneklerini sergiledi.

11.06.2024 16:29
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Kırklareli'nde bulunan Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde "köprücü araçları gösterisi" yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı tarafından köprücü araçları gösterisi gerçekleştirildiğini açıkladı.

5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı tarafından, Azerbaycan, Mali, Romanya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, Ukrayna, Pakistan, Mısır ve Malezya ülke personelinin katılımıyla, Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde köprücü araçları gösterisi icra edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle, araç gereç, silah ve teçhizatıyla ve sahip olduğu üstün moral ve motivasyonla ve tecrübesiyle verilecek her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu, bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde köprücü araçları gösterisi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde köprücü araçları gösterisi yapıldı - Son Dakika
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