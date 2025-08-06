Kırklareli\'nde Orman Yangını Kontrol Altında

Kırklareli'de çıkan orman yangını ekiplerin ve köylülerin müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dereköy köyünde Istırga mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangına köylülerde müdahale etti. - KIRKLARELİ