Kırklareli\'nde polis dur ihtarına uymayan araçta 2 kaçak göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde polisin dur ihtarına uymayan hafif ticari araçta 2 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinden kent merkezine seyir halinde olan hafif ticari araç polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Kovalamaca sonucu araç İstanbul yolu 3. kilometresinde bulunan polis noktasından yakalandı.
Araçta yapılan aramada 2 kaçak göçmen yakalanırken sürücü gözaltına alındı. - KIRKLARELİ
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