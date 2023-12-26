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Kırklareli'nde polis dur ihtarına uymayan araçta 2 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde polis dur ihtarına uymayan araçta 2 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde Kofçaz ilçesinden kent merkezine seyir halinde olan bir hafif ticari araç, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis tarafından kovalamaca sonucu araç İstanbul yolu 3. kilometresinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 kaçak göçmen bulunurken, sürücü gözaltına alındı.

Kırklareli\'nde polis dur ihtarına uymayan araçta 2 kaçak göçmen yakalandı
26.12.2023 - 09:57,  Güncelleme: 09:58
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Kırklareli'nde polisin dur ihtarına uymayan hafif ticari araçta 2 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinden kent merkezine seyir halinde olan hafif ticari araç polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Kovalamaca sonucu araç İstanbul yolu 3. kilometresinde bulunan polis noktasından yakalandı.

Araçta yapılan aramada 2 kaçak göçmen yakalanırken sürücü gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Kırklareli, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde polis dur ihtarına uymayan araçta 2 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde polis dur ihtarına uymayan araçta 2 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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