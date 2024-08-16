Kırklareli'nde Uluslararası Uyuşturucu Kaçakçılığı Davası - Son Dakika
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Kırklareli'nde Uluslararası Uyuşturucu Kaçakçılığı Davası

Kırklareli'nde geçtiğimiz yıl uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 sanık yargılanıyor. Tutuklu sanıkların ilk duruşması görüldü.

16.08.2024 12:38
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Kırklareli'nde geçtiğimiz yıl uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 sanık yargılanıyor.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında gece saatlerinde Bulgaristan'dan gelen bir hava aracının Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde uçtuğunu Çanakkale Hava Radar Komutanlığı tespit etmişti. Bunun üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler Yenimahalle köyünde alçak uçuş yaparak bir helikopterin çanta attığını tespit etmişti. Yapılan incelemeler sonucunda çantalarda 88 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanmıştı.

Tutuklanan sanıkların 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşması görüldü. "Uyuşturucu ticareti" suçundan 45 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanıklar A.O., B.E.E., F.G., H.E.C.E., H.G., L.H. ve S.Ç. ile avukatları katıldı.

Yapılan kimlik tespitinin ardından savunmalar alındı. Duruşmada sanık A.O. "itirafçı" olarak ifade verdi.

A.O. 40 bin lira karşılığında ticarete öncülük yapmayı üstlendiğini söyledi. Babaeski ilçesinde bir bezin istasyonunda L.H. ile bekleyip buluşma noktasına gittiğini söyleyen A.O., bölgede bir süre valizleri aradıklarını söyledi.

Valizleri bulayıp geri döndüklerini anlatan A.O., "Bölgede valizleri aradık ama bulamayınca geri dönmemiz gerektiği talimatı verildi. Olayın bu kadar büyük bir organizasyon olduğunu bilmiyordum. Uyuşturucunun ne zaman ve ne şekilde geleceği konusunda bilgim yoktu. Bize sadece orada uyuşturucu olduğu, onu alıp İstanbul'a götürmemiz gerektiği söylendi. Bu konuda savcılık sorgusunda itirafçı oldum ve olayları ayrıntısına kadar anlattım" dedi.

F.G. de bu ticarete karışmadığını ifade ederek A.O. tarafından iftira atıldığını söyledi.

Daha sonra diğer sanık ve avukatlar da savunma yaptı.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Uluslararası Uyuşturucu Kaçakçılığı Davası - Son Dakika

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