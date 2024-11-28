Kırmızı bültenle aranan şahıs Muğla\'da yakalandı

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Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda, kırımızı bültenle aranan şahıs yakalandı.

İnterpol Daire Başkanlığı tarafından "Fuhuş Amaçlı İnsan Ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu bir şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde, şahsın Türkiye'ye giriş yasağı bulunan kişiler listesinde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - MUĞLA