Kırmızı ışıkta geçen minibüs yayaya çarpmaktan kıl payı kurtuldu

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Kırmızı ışıkta geçtiği yetmedi, yayaya çarpmasına ramak kaldı: O anlar kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kırmızı ışıkta geçen ve yayaya çarpmasına ramak kalan 'M' plakalı şehir içi toplu taşıma aracının tehlike saçtığı anlar araç kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince tespit edilen minibüs sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Adapazarı Adnan Menderes Caddesi Yeni Cami ışıklarında 'M' plakalı şehir içi toplu taşıma aracı kırmızı ışıkta geçti. Kural tanımaz sürücü, bu esnada yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşları da riske attı. Minibüsün, kırmızı ışıkta yaya geçidinden geçerek trafik güvenliğini tehlikeye attığı ve yaya geçidinden geçmek üzere olan bir yayaya çarpmaktan kıl payı kurtulduğu anlar ise farklı bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüsün dolmuşun kırmızı ışıkta geçmesi, yayanın araçtan kaçması ve dolmuşun hatalı şerit değiştirerek gitmesi yer aldı.

Öte yandan, olayın ardından aracın plakasını tespit eden Sakarya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerince 'kırmızı ışık' ile 'hatalı sola dönüşten' dolayı minibüs sürücüsüne 2 bin 196 TL cezai işlem uygulandı.