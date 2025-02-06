Kırşehir'de Deprem Anma Töreninde Bayrak Krizi

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Kırşehir'de deprem unutuldu, bayrak krizi yaşandı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen programda bayrak krizi yaşandı.

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için program düzenlendi. Programa gelen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ve AFAD Müdürlüğü ortak programında belediye bayrağı ve flaması olmamasına tepki gösterdi. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Bayrak koydurmuyorlar. Bir tane bile belediyenin bayrağını koydurmuyorlar. Herkes başımıza Vali kesildi. Toplayın arabalarınızı, alın gidin buradan. Hem ortak program yapalım diyorsunuz hem de belediyenin bayrağını koymuyorlar. İki tane çapsız burayı yönetmeye çalışıyorlar" dedi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise belediye başkanını sakinleştirmek için çaba sarf etti.