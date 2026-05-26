Kırşehir'de Güvenli Kurban Alışverişi Uygulamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir'de Güvenli Kurban Alışverişi Uygulamaları

Kırşehir\'de Güvenli Kurban Alışverişi Uygulamaları
26.05.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de emniyet ekipleri, kurban satış alanlarında güvenli alışveriş için bilgilendirme yaptı.

Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurban satış alanlarında bilgilendirme faaliyetleri yaptı.

Emniyet ekipleri tarafından vatandaşlara; sahte para, dolandırıcılık, yankesicilik, hırsızlık ve alışveriş sırasında karşılaşılabilecek benzeri olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi. Yapılan çalışmalarda özellikle büyük miktardaki nakit alışverişlerde paraların dikkatli şekilde kontrol edilmesi, tanınmayan kişilerle yapılan alışverişlerde tedbirli davranılması, para alışverişinin kalabalık alanlarda ve güvenli ortamlarda gerçekleştirilmesi ile şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiği belirtildi. Vatandaşlara ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kurban satış alanlarında vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceği kaydedildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Kurban Bayramı, Kırşehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Kurban, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de Güvenli Kurban Alışverişi Uygulamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
“Adı açıklanırsa mahvolurum“ demişti Sarp Yalçınkaya’nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası "Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası
Galatasaray’dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas para formülü Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü
Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi’ne getirildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi

16:00
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
14:54
Gözaltına alınan CHP’li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
14:44
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 16:23:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Güvenli Kurban Alışverişi Uygulamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.