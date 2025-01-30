Kırşehir'in Mucur ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde şase ve motor numaraları kazınmış 8 motosiklete el konuldu.
Edinilen bilgiye göre Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; motosikletlerin karıştığı suçları azaltmak ve motosiklet hırsızlığını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüleri uyarılırken, şase ve motor numaraları kazınmış 8 motosiklet tespit edildi. El konulan motosikletler; gerçek şase ve motor numaralarının belirlenmesi amacıyla Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi.
Sürücüler M.C., Ö.H., F.U., H.K., H.T. ve İ.A. hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırşehir'de Kaçak Motosiklet Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?