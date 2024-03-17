Kırşehir\'de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı

Bahçelievler'de durdurulan plakasız araçtan uzun namlulu silahlar çıktı: Şüpheliler hareket halindeki araçtan atladı

Bahçelievler'de polis ekipleri tarafından durdurulan plakasız bir araçtan çalıntı olduğu belirlenen 2 adet makinalı tüfek çıktı. Şüpheliler araçtan atlayarak kaçmaya başladı ancak biri yakalandı. Polis ekipleri kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.