Kıskançlık Cinayeti: Cenaze Adana'ya Götürüldü - Son Dakika
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Kıskançlık Cinayeti: Cenaze Adana'ya Götürüldü

Antalya'da kıskançlık nedeniyle öldürülen Hale Akbaş Poyraz'ın cenazesi, kızı ve akrabaları tarafından alındı.

28.11.2024 19:13
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Kıskançlık cinayetine kurban giden kadının cenazesi ağabeyi ve kızı tarafından teslim alındı

ANTALYA - ANTALYA (İHA)- Antalya'da çocukların evde olmadığı sırada karı koca arasında çıkan kıskançlık tartışmasında tabanca ile başından vurularak öldürülen genç kadının cenazesi kızı ve yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak memleketi Adana'ya götürüldü.

Dün öğlen saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2238 sokak üzerinde bulunan bir sitenin A Blok'ta bulunan 3'üncü katında meydana gelen olayda kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından 39 yaşındaki Hale Akbaş Poyraz, İkinci eşi Abdullah P. tarafından tabanca ile başından tek el ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından ikametten ayrılan Abdullah P., birkaç saat sonra polis merkezine giderek "Eşimi öldürdüm" diyerek teslim oldu.

Polis merkezindeyken arayan kızına "Çarşıdayım" demiş

Olay sırasında evde olmayan genç kadının çocukları kapının açılmaması üzerine Abdullah P'yi aradıkları ve o sırada polis merkezinde bulunan şahsın ise genç kadının çocuklarına "Çarşıdayım" dediği öğrenildi. Polise teslim olan Abdullah P.'ın belirttiği adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken ikamete giren ekipler talihsiz kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kızı gözyaşı döktü

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sırasında genç kadının kızının "Annemi bir kere gösterin bana, Gidin bakın anneme bir şey mi oldu" feryadı yürekleri dağladı. Genç kızı sakinleştirmek için komşular yoğun çaba sarf ederken, olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekibi istendi. Olay yerine gelen sağlık ekibine "Bana değil gidin anneme bakın" diyen küçük kız ambulansa alındı. Hale Akbaş Poyraz'ı cansız bedeninin cenaze aracına alınması sırasında ise yakınları "Bacım nereye gidiyorsun" diyerek gözyaşı döktü.

Cenazeyi abisi ve kızı teslim aldı

Talihsiz kadının cenazesi bugün kızı ve yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Hale Akbaş Poyraz'ın kızını üzgün olduğu ve olayı kabullenmekte zorlandığı görülürken, gözü yaşlı genç kız yakınları tarafından teselli edildi. Savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından erkek kardeşi ve kızı tarafından teslim alınan Hale Akbaş Poyraz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya götürüldü. Öte yandan Cinayet Büro Amirliği tarafından Abdullah P'nin ilk ifadesinde Hale Akbaş Poyraz'ın otelde çalışmaya başladıktan sonra tavır ve hareketlerinin değiştiğini, evden uzaklaşmaya başladığı ve bir kez de eve çiçek geldiğini belirttiği, kıskançlık nedeniyle aralarında sürekli tartışma yaşandığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kıskançlık Cinayeti: Cenaze Adana'ya Götürüldü - Son Dakika

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