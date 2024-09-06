Kıymet'in katilinin cezai ehliyeti tam çıktı - Son Dakika
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Kıymet'in katilinin cezai ehliyeti tam çıktı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kocası tarafından öldürülen Kıymet Budak'ın tutuklu eşinin cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, 'Kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından yargılanacak.

06.09.2024 09:51  Güncelleme: 09:55
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Kıymet'in katilinin cezai ehliyeti tam çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kocası tarafından öldürülen ve cenazesi kimsenin teslim almaması üzerine belediye ekipleri tarafından defnedilen Kıymet Budak'ın tutuklu eşinin cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı.

Halıdere'deki bir restoranda 23 Kasım 2022'de meydana gelen olayda, Kıymet Budak (33), tartıştığı eşi Ş. Budak tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürülmüş, şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada Kıymet Budak'ın eşi Ş. Budak ile ağabeyi N. Budak yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş. Budak tutuklanırken, ağabeyi N. Budak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kıymet Budak'ın cenazesi ise günlerce kimse teslim almayınca savcının talimatıyla belediye ekipleri tarafından defnedilmişti.

Cezai ehliyeti tam çıktı

"Kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçlarından yargılanan Ş. Budak'ın Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Ş. Budak ve taraf avukatları katıldı. Geçtiğimiz duruşmada sanığın daha önce şizofreni teşhisi aldığını belirtmesi üzerine adli tıp kurumundan istenen raporda, Ş. Budak'ın cezai ehliyeti olduğu tespit edildi. Sanık avukatı bu raporu kabul etmeyerek, müvekkilinin ihtisas gözlem dairesine sevk edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti talebi kabul ederek duruşmayı erteledi.

İlk duruşma

Öte yandan, 5 Temmuz'da görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıkan sanık savunmasında, eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, "Kızım İran'da annesinin başka adamlarla cinsel ilişkiye girdiğini görmüş. Kıymet, kızımızı tehdit edip korkuttuğu için çocuğum bunu bana ilk başta söylemedi. Bunun üzerine boşanmak istediğimi söyledim ve eşim bunu kabul etti. Protokol aşamasında Kıymet boşanmaktan vazgeçti. Olay gecesi bu konuyu konuşmak için dışarı çıktığımızda eşim bana küfür ederek hakaretlerde bulundu. Çocuklarımın velayetini almak istediğimi söylediğimde ise 'Çocukların senden olduğu ne malum' dedi. Bunun üzerine üzerimde bulunan silahı çıkararak 2 el ateş ettim. Daha sonra eve giderek durumu abime anlattım. Abim çocuklarım olması sebebiyle suçu üstleneceğini söyledi. Ertesi gün adliyeye gittiğimde her şeyi itiraf ettim" ifadelerini kullanmıştı.

Kıymet\'in katilinin cezai ehliyeti tam çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kıymet'in katilinin cezai ehliyeti tam çıktı - Son Dakika

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