Kız arkadaşının akrabaları tarafından darp edildi - Son Dakika
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Kız arkadaşının akrabaları tarafından darp edildi

Kız arkadaşının akrabaları tarafından darp edildi

Çankırı'da üniversite okuyan Cihat Kapukaya (20), ayrılmak istediği için öfkelenen kız arkadaşının akrabaları tarafından öldüresiye darp edildi.

21.11.2024 14:06
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Çankırı'da üniversite okuyan Cihat Kapukaya (20), ayrılmak istediği için öfkelenen kız arkadaşının akrabaları tarafından öldüresiye darp edildi.

Olay, Çankırı'nın Dr. Devlet Bahçeli Parkı'nda saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çankırı'ya üniversite okumak için giden Cihat Kapukaya, çalıştığı işyerinde arkadaş vesilesiyle tanıştığı A.S. ile görüşmeye başladı. A.S. ile 2 ay boyunca arkadaşlık yapan Kapukaya, ayrılmak istedi. A.S. son kez görüşmek istediğini dile getirerek Kapukaya'yı Çankırı Merkez'de bulunan Dr. Devlet Bahçeli Parkı'na çağırdı. Görüşmenin ardından A.S. ve beraberinde getirdiği 2 kişi Cihat Kapukaya'yı darp ederek bir aracın içerisine bindirdi. Yol boyunca A.S.'nin cezaevinde bulunan abisi ile telefonda görüştürüldüğünü ifade etti. Aracın içerisinde darp edilen Kapukaya, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'na götürüldü. Park'ta gasp edildikten sonra dereye düştüğünü belirten Kapukaya, oradan kaçarak bir markete sığındığını bildirdi. Kapukaya, marketten bindiği taksi ile Ankara'ya gelip ailesinin yanına sığındığını söyledi.

"Hiç konuşamadın bilincim gitti geldi"

Sevgilisi ile ilk defa buluştuğunu ve kaçırıldığını söyleyen Kapukaya, darp edildiği anları ve tüm yaşananları şöyle anlattı:

"Hiç buluşmamıştık, ilk defa buluşacaktık beni parka çağırdı. Devlet Bahçeli parkında 15 dakika oturduk, ondan sonra ben gitmem gerektiğini söyledim. Çimenlerin arasından iki kişi çıkarak beni arabaya aldılar. Arabaya alır almaz beni darp etmeye başladılar, beni dövmeye başladılar. Bolu Gerede Açık Cezaevindeki A.S. abisini arayarak beni onunla konuşturdular. Konuştururken de darp ediyorlardı. Arabanın içinde bana bıçak salladılar bıçak sıyırdı, kesici aletten sıyrılınca ben zaten şoka uğradım. Recep Tayyip Erdoğan parkının oralarda beni ıssız yerlere götürdüler. Dağın tepesine beni indirdiler bu zamana kadar hep darp edildim. Çok kötü dövdüler hiç konuşamadım bilincim gitti geldi. Her şeyimi elimden aldılar, cüzdanımı, telefonumu her şeyimi aldılar beni gasp ettiler. Darbelerin etkisi ile bir ileri bir geri gidince tepeden aşağı yuvarlandım. Tepeden yuvarlanınca aşağıda kıyıda dere vardı oraya düştüm. Boynuma kadar geldi derenin suyu. Suyun soğuk olmasıyla bir an kendime gelir gibi oldum".

"Kaçırıldım, gasp edildim, darbe yedim"

Polisi bile aramaktan çekindiğini bildiren Kapukaya, hemen ailesinin yanına sığınmayı tercih ettiğini aktardı. Kendisine bunu yapanların ceza almasını istediğini söyleyen Kapukaya, "Kaçırıldım, gasp edildim, darbe yedim. Bunların hemen yakalanmasını istiyorum" sözlerini söyledi. Okul hayatının bitme noktasına geldiğini ve psikolojisinin bozulduğunu anlatan Kapukaya, "Benim okul hayatım vardı, son sınıf öğrencisiydim okulum bitecekti. Aileme veya bana yapılan bir şeyden kim sorumlu olacak. Bunların yakalanmasını istiyorum. Okulumdan geri kaldım, her şeyden geri kaldım, psikolojim bozuldu, uyuyamıyorum şu an çok darmadağınım burada nasıl konuşuyorum onu da bilmiyorum" diye konuştu.

"Savcılığa gidip gereken işlemleri başlattık"

Cihat Kapukaya'nın darp raporunu aldıklarını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen abisi Cemil Kapukaya, "Hangi devirde yaşıyoruz bilmiyorum ama bugün benim kardeşimin başına gelen yarın başkasının başına da gelecek. Bu insanları bitirmemiz gerekiyor. En büyük devlettir. Ben devletime sığınıyorum. İş göremez raporu da aldık. Savcılığa gidip gereken işlemleri başlattık. Suç duyurusunda da bulunduk. En hızlı şekilde gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bunların cezasını çekmesini istiyoruz" dedi.

"Ben adalet istiyorum"

Oğlunun başına gelenler için adalet istediğini bildiren anne Ayşe Kapukaya, "Biz adalet istiyoruz. Ben her gün çocuğumla konuşurum. Çocuğum işten okula gidiyordu. Her şeyini kendi yapıyordu bunların durumunu öğrenince ayrılmak istedi. Böylece çocuğuma kumpas kuruyorlar. Sanki dağ başında yaşıyoruz sanki bunlardan başka kimse yok. Herkes çocuğuna sahip çıksın, gece gündüz ilgilenmek lazım. Yapanları Allah'a havale ediyorum, ben adalet istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Çankırı, ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kız arkadaşının akrabaları tarafından darp edildi - Son Dakika

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