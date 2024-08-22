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Kız kardeşinin eşini sokakta öldüren şüpheli yakalandı

ADANA - Adana'da sokak ortasında başından vurulan kişinin kayınbiraderi tarafından öldürdüğü ortaya çıktı. Eniştesini öldüren şüpheli ise cinayet polisleri tarafından yakalandı.

Olay, 19 Ağustos günü Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cafer Gültekin(35), eşi S.G. ile anlaşamadıkları için bir süre önce boşanma kararı aldı. Çift arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışma çıktığını öğrenen S.G.'nin kardeşi Volkan Özdemir(38), kayınbiraderi Cafer'i parka konuşmaya çağırdı. Konuşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özdemir, tabancayla Gültekin'in başına ateş açarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gültekin'i Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada 2 gün yaşam mücadelesi veren Gültekin hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Özdemir'in izini sürdü. Yapılan operasyon neticesinde şüpheli saklandığı bir evde kıskıvrak yakalandı.