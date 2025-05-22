Kız Meselesi Silahlı Saldırıya Neden Oldu

Kız meselesinden tartıştığı şahsa böyle kurşun yağdırdı, isabet ettiremedi

Silahlı saldırı anı kamerada

MERSİN - Mersin'de bir kişi, kız meselesinden tartıştığı şahsa iş yerinin önünde kurşun yağdırdı. Kameralara yansıyan olayda yaralanan olmazken, şüpheli şahıs kaçtığı Diyarbakır'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, nisan ayında merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Zülküf U., daha önce kız meselesinden tartıştığı şahsı bakkal dükkanın önünde arkadaşları ile otururken görünce silahına sarıldı. Her şeyden habersiz oturan şahsın yanına kadar gelerek tabancasıyla tek el ateş edip kaçan şüpheli, kaçarken de kalabalığın üzerine ateş etmeye devam etti. Olayda, sıkılan kurşunlar kimseye isabet etmediği için yaralanan olmazken, tanınmamak için yüzünü gizleyen şüpheli Zülküf U. ise kaçtığı Diyarbakır'da ruhsatsız tabancasıyla birlikte yakalandı.

Saldırı an kamerada

Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli Zülküf U.'nun, daha önceden kız meselesinden tartıştığı ismi açıklanmayan şahsa tabanca ile ateş edip kaçtığı anlar yer aldı.