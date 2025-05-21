Kızılcahamam'da Zincirleme Kaza - Son Dakika
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Kızılcahamam'da Zincirleme Kaza

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Kızılcahamam'da 3 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, yol trafiğe kapatıldı.

21.05.2025 01:08
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Kızılcahamam'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul-Ankara D-750 karayolu Kızılcahamam Akyarma mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Ankara'ya geri dönüşüm balyaları taşıdığı tespit edilen bir tırın yola geri dönüşüm balyalarını dökmesi sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle yoğun araç kuyruğu oluştu. Frenleri ısınan tırlar zincirleme kazaya neden oldu. 3 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karayolları ekipleri yolda temizleme çalışması yaptı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kızılcahamam'da Zincirleme Kaza - Son Dakika

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