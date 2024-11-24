KKTC\'de Fırtına Hasara Yol Açtı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan fırtınada çok sayıda ağaç devrilirken, ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

KKTC'de etkili olan fırtına maddi hasara neden oldu. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, ev ve iş yerlerinin de çatıları uçtu. Fırtına nedeniyle sahil bölgelerinde dalga boyu 2 metreye ulaşırken, kıyı şeridindeki bazı işletmeler zarar gördü. Limanlarda bulunan iskeleler tahrip oldu.

Elektrik iletim hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle bazı bölgelerde 2 saat kadar süren elektrik kesintileri yaşandı. Fırtınada ölen ya da yaralanan ise olmadı. - LEFKOŞA